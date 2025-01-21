Промова Трампа на інавгурації 2025 року — ключові цитати та обіцянки

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп вступив на посаду президента США і офіційно став 47-м главою Сполучених Штатів. Під час інавгурації він зробив низку заяв, які на справі, як очікується, змінять світ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ключові заяви Трампа на інавгурації

Режим НС та інші укази. Новий президент США оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він сказав, що в країні почнуть процес повернення мільйонів злочинців у ті країни, звідки вони прибули. Тим самим Трамп розкритикував уряд колишнього президента США Джо Байдена за "нездатність захистити" американців і звинуватив у "наданні притулку" нелегальним іммігрантам.

"Я встановлю режим національної надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні", — заявив він.

Також Трамп сказав, що підпише указ про визнання наркокартелів міжнародними терористичними організаціями.

Під час виступу він анонсував режим НС і в енергетиці. Трамп зазначив, що США використовуватимуть свої нафтові родовища для поповнення національних запасів і збільшення експорту.

"Америка знову буде країною-виробником. У нас є найбільші резерви нафти і газу і ми їх використовуємо. Ми будемо експортувати американські ресурси по всьому світу. Ми будемо знову багатою країною", — запевнив Трамп.

Крім того, він додав, що Сполучені Штати вийдуть із Паризької кліматичної угоди (міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню).

Зупинення воєн. Під час своєї промови новий глава Білого дому заявив, що хоче бути миротворцем. Мова йде про те, що під час його каденції США зосередяться на припиненні всіх воєн, які є у світі.

"Ми побудуємо найбільші військові сили у світі. Ми вимірюватимемо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, а й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", — сказав Трамп.

При цьому, він жодного разу у своїй промові не згадав Україну і повномасштабну війну.

Скасування третьої статі. Дональд Трамп заявив, що скасує гендерні реформи, які раніше запровадив Байден. Тепер у країні визнаватимуть лише чоловіків і жінок.

"Відсьогодні офіційною політикою нашої країни буде те, що є тільки дві статі - жіноча і чоловіча. У США є тільки дві статі", — підкреслив він.

Початок золотого століття Америки. Трамп зазначив, що з 20 січня починається золотий вік США.

"З цього дня і далі наша країна буде процвітати, її поважатимуть по всьому світу. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хто-небудь скористався нами. Щодня адміністрація і особисто я буду завжди ставити Америку на перше місце", — наголосив новий президент.

Перейменування Мексиканської затоки. Трамп анонсував низку нових назв.

"Ми будемо змінювати Мексиканську затоку на Американську затоку", — заявив він.

Також 47-й президент додав, що хоче перейменувати гору Деналі — на Мак-Кінлі, а також "забрати назад" Панамський канал.

Майбутня колонізація Марса. Дональд Трамп заявив, що прапор Сполучених Штатів майорітиме на Марсі, на що мільярдер Ілон Маск відреагував посмішкою. Як відомо, головною метою Маска є багатопланетне життя, а також реалізація колонізації Марса.

"США будуть розширюватися. Наші предки перетинали океани, пустелі, ми підкорювали величезні гори, ми підкорювали космос, ми розщеплювали атом. Немає нічого, що Америка не могла б зробити", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що за день перед інавгурацією, Трамп організував найдорожчу у світі "вечерю при свічках". Гості цього вечора внесли пожертви понад 200 млн доларів. Для допуску до заходу потрібно було внести мінімум 1 млн доларів.

Також ми писали, що під час процесу інавгурації у Трампа не вийшло поцілувати свою дружину в щоку. Вся справа в тому, що поцілунку завадив капелюх Меланії Трамп.