Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп вступив на посаду президента — що сказав на інавгурації arrow

Трамп вступив на посаду президента — що сказав на інавгурації

21 січня 2025 00:37
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Промова Трампа на інавгурації 2025 року — ключові цитати та обіцянки
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп вступив на посаду президента США і офіційно став 47-м главою Сполучених Штатів. Під час інавгурації він зробив низку заяв, які на справі, як очікується, змінять світ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Ключові заяви Трампа на інавгурації

Режим НС та інші укази. Новий президент США оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він сказав, що в країні почнуть процес повернення мільйонів злочинців у ті країни, звідки вони прибули. Тим самим Трамп розкритикував уряд колишнього президента США Джо Байдена за "нездатність захистити" американців і звинуватив у "наданні притулку" нелегальним іммігрантам.

"Я встановлю режим національної надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні", — заявив він.

Також Трамп сказав, що  підпише указ про визнання наркокартелів міжнародними терористичними організаціями.

Під час виступу він анонсував режим НС і в енергетиці. Трамп зазначив, що США використовуватимуть свої нафтові родовища для поповнення національних запасів і збільшення експорту.

"Америка знову буде країною-виробником. У нас є найбільші резерви нафти і газу і ми їх використовуємо. Ми будемо експортувати американські ресурси по всьому світу. Ми будемо знову багатою країною", — запевнив Трамп.

Крім того, він додав, що Сполучені Штати вийдуть із Паризької кліматичної угоди (міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню).

Зупинення воєн. Під час своєї промови новий глава Білого дому заявив, що хоче бути миротворцем. Мова йде про те, що під час його каденції США зосередяться на припиненні всіх воєн, які є у світі.

"Ми побудуємо найбільші військові сили у світі. Ми вимірюватимемо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, а й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", — сказав Трамп.

При цьому, він жодного разу у своїй промові не згадав Україну і повномасштабну війну.

Скасування третьої статі. Дональд Трамп заявив, що скасує гендерні реформи, які раніше запровадив Байден. Тепер у країні визнаватимуть лише чоловіків і жінок.

"Відсьогодні офіційною політикою нашої країни буде те, що є тільки дві статі - жіноча і чоловіча. У США є тільки дві статі", — підкреслив він.

Початок золотого століття Америки. Трамп зазначив, що з 20 січня починається золотий вік США.

"З цього дня і далі наша країна буде процвітати, її поважатимуть по всьому світу. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хто-небудь скористався нами. Щодня адміністрація і особисто я буду завжди ставити Америку на перше місце", — наголосив новий президент.

Перейменування Мексиканської затоки. Трамп анонсував низку нових назв.

"Ми будемо змінювати Мексиканську затоку на Американську затоку", — заявив він.

Також 47-й президент додав, що хоче перейменувати гору Деналі — на Мак-Кінлі, а також "забрати назад" Панамський канал.

Майбутня колонізація Марса. Дональд Трамп заявив, що прапор Сполучених Штатів майорітиме на Марсі, на що мільярдер Ілон Маск відреагував посмішкою. Як відомо, головною метою Маска є багатопланетне життя, а також реалізація колонізації Марса.

"США будуть розширюватися. Наші предки перетинали океани, пустелі, ми підкорювали величезні гори, ми підкорювали космос, ми розщеплювали атом. Немає нічого, що Америка не могла б зробити", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що за день перед інавгурацією, Трамп організував найдорожчу у світі "вечерю при свічках". Гості цього вечора внесли пожертви понад 200 млн доларів. Для допуску до заходу потрібно було внести мінімум 1 млн доларів.

Також ми писали, що під час процесу інавгурації у Трампа не вийшло поцілувати свою дружину в щоку. Вся справа в тому, що поцілунку завадив капелюх Меланії Трамп.

США Дональд Трамп Мексика надзвичайний стан Америка інавгурація Трампа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:45 У столиці Гаїті обстріляли фургон посольства США

00:37 Трамп вступив на посаду президента — що сказав на інавгурації

00:30 Тимчасове посвідчення громадянина — чи візьмуть на облік

20 січня 2025

23:59 На інавгурації Трампа Маск показав жест, що нагадує Sieg Heil

23:53 Макрон зробив заяву про війну в Україні і призов добровольців

23:37 Стало відомо, коли Магучіх повернеться у спорт

23:32 У Києві та областях оголосили повітряну тривогу

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 У Львові за підпал авто ЗСУ судили підлітка — яке покарання

23:02 Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви — про що йшлося

00:45 У столиці Гаїті обстріляли фургон посольства США

00:37 Трамп вступив на посаду президента — що сказав на інавгурації

00:30 Тимчасове посвідчення громадянина — чи візьмуть на облік

20 січня 2025

23:59 На інавгурації Трампа Маск показав жест, що нагадує Sieg Heil

23:53 Макрон зробив заяву про війну в Україні і призов добровольців

23:37 Стало відомо, коли Магучіх повернеться у спорт

23:32 У Києві та областях оголосили повітряну тривогу

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 У Львові за підпал авто ЗСУ судили підлітка — яке покарання

23:02 Зеленський провів зустріч зі спікером сейму Литви — про що йшлося

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка