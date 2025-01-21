Речь Трампа на инаугурации 2025 — ключевые цитаты и обещания

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 20 января, Дональд Трамп вступил в должность президента США и официально стал 47-м главой Соединенных Штатов. В ходе инаугурации он сделал ряд заявлений, которые действительно, как ожидается, изменят мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Ключевые заявления Трампа на инаугуруации

Режим ЧП и другие указы. Новый президент США объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Он сказал, что в стране начнут процесс возвращение миллионов преступников в те страны, откуда они прибыли. Тем самым Трамп раскритиковал правительство бывшего президента США Джо Байдена за "неспособность защитить" американцев и обвинил в "предоставлении убежища" нелегальным иммигрантам.

"Я установлю режим национальной чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", — заявил он.

Также Трамп сказал, что подпишет указ о признании наркокартелей международными террористическими организациями.

Во время выступления он анонсировал режим ЧС и в энергетике. Трамп отметил, что США будут использовать свои нефтяные месторождения для пополнения национальных запасов и увеличения экспорта.

"Америка снова будет производящей страной. У нас есть крупнейшие резервы нефти и газа, и мы их используем. Мы будем экспортировать американские ресурсы по всему миру. Мы будем снова богатой страной", — заверил Трамп.

Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского климатического соглашения (международной инициативы противодействия глобальному потеплению).

Остановка войн. В ходе своей речи новый глава Белого дома заявил, что хочет быть миротворцем. Речь идет о том, что во время его каденции США сосредоточатся на прекращении всех войн, которые есть в мире.

"Мы построим самые большие военные силы в мире. Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем", — сказал Трамп.

При этом, он ни разу в своей речи не упомянул Украину и полномасштабную войну.

Отмена третьего пола. Дональд Трамп заявил, что отменит гендерные реформы, которые ранее ввел Байден. Теперь в стране будут признавать лишь мужчин и женщин.

"С сегодняшнего дня официальной политикой нашей страны будет то, что есть только два пола — женский и мужской. В США есть только два пола", — подчеркнул он.

Начало золотого века Америки. Трамп обозначил, что с 20 января начинается золотой век США.

"С этого дня и дальше наша страна будет процветать, ее будут уважать по всему миру. Нам будут завидовать все нации и страны. Мы не позволим, чтобы кто-нибудь воспользовался нами. Каждый день администрация и лично я буду всегда ставить Америку во главу угла", — подчеркнул новый президент.

Переименование Мексиканского залива. Трамп анонсировал ряд новых названий.

"Мы будем менять Мексиканский залив на Американский залив", — заявил он.

Также 47-й президент добавил, что хочет переименовать гору Денали — на Мак-Кинли, а также "забрать назад" Панамский канал.

Будущая колонизация Марса. Дональд Трамп заявил, что флаг Соединенных Штатов будет развеваться на Марсе, на что миллиардер Илон Маск отреагировал улыбкой. Как известно, главной целью Маска является многопланетная жизнь, а также реализация колонизации Марса.

"США будут расширяться. Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать", — сказал Трамп.

Напомним, что за день перед инаугурацией Трамп организовал самый дорогой в мире "ужин при свечах". Гости этого вечера внесли пожертвования более 200 млн долларов. Для допуска к мероприятию нужно было внести минимум 1 млн долларов.

Также мы писали, что во время процесса инаугурации у Трампа не вышло поцеловать свою жену в щеку. Все дело в том, что поцелую помешала шляпа Мелании Трамп.