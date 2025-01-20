Трамп заявив, що хоче бути миротворцем, але не згадав про Україну

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

У Вашингтоні у понеділок, 20 січня, відбулася інавгурація нового президента США Дональда Трампа. Під час промови він заявив, що хоче бути миротворцем.

Інавгураційну церемонію транслювали Новини.LIVE о 19:00 за київським часом.

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Промова Трампа на інавгурації

За словами нового президента, під час його каденції США зосередиться на припиненні всіх війн, які є у світі. Він бачить себе миротворцем та об’єднувачем.

"Ми побудуємо найбільші військові сили у світі. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо", — сказав Трамп.

Водночас під час промови він жодного разу не згадав Україну та повномасштабну війну.

Нагадаємо, після складення присяги Трампом Зеленський привітав його зі вступом на посаду президента США.

Також український лідер заявив, що ми готові співпрацювати зі США аби досягти справжнього миру в Україні.