Зеленський привітав Трампа з вступом на посаду президента США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу та вступив на посаду. Президент України Володимир Зеленський привітав американського лідера.

Про це Зеленський написав в X.

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"Вітаю Президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів", — йдеться у повідомленні.

Зеленський назвав нового лідера США рішучим та зазначив, що проголошена ним політика миру дає шанс на зміцнення країни й досягнення надійного й справедливого миру. На думку українського президента, саме зараз вирішується доля цього століття.

"Ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі", — зауважив він.

Зеленський побажав Трампу успіху та зазначив, що Україна з нетерпінням чекає активної та взаємовигідної співпраці.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, інавгурація Трампа розпочалася о 19:00 за київським часом. Новини.LIVE транслювали подію в прямому ефірі.

Одразу після вступу на посаду президент США оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він направить туди американських військових та оголосить картелі терористичними організаціями.