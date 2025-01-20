Трамп направить військових до кордону з Мексикою

Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Новий президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Також під час інавгурації він пообіцяв знищити картелі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"Я встановлюю режим національної надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Всі незаконні перетини будуть зупинені", — сказав Трамп.

За його словами, в США розпочнуть процес повернення мільйонів злочинці до тих країн, звідки вони прибули. Він відновить політику "залишайтеся в Мексиці" та припинить цю "практику захоплення", направивши американських військових до південного кордону.

Крім того, новий президент країни сьогодні підпише укази про визнання картелів міжнародними терористичними організаціями.

Раніше Bloomberg писало, що Трамп також введе надзвичайний стан в енергетиці Штатів, аби стимулювати внутрішнє виробництво електроенергії.

А кореспондентка Новини.LIVE напередодні інавгурації поспілкувалася з американцями у Вашингтоні. Вони поділилися очікуваннями стосовно другого терміну Трампа.