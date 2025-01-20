Трамп направит военных к границе с Мексикой

Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой — речь
Новый президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Также во время инаугурации он пообещал уничтожить картели.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Чрезвычайное положение в США
"Я устанавливаю режим национальной чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", — сказал Трамп.
По его словам, в США начнут процесс возвращения миллионов преступники в те страны, откуда они прибыли. Он возобновит политику "оставайтесь в Мексике" и прекратит эту "практику захвата", направив американских военных к южной границе.
Кроме того, новый президент страны сегодня подпишет указы о признании картелей международными террористическими организациями.
Ранее Bloomberg писало, что Трамп также введет чрезвычайное положение в энергетике Штатов, чтобы стимулировать внутреннее производство электроэнергии.
А корреспондент Новини.LIVE накануне инаугурации пообщалась с американцами в Вашингтоне. Они поделились ожиданиями относительно второго срока Трампа.
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