Трамп направит военных к границе с Мексикой

Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Новый президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Также во время инаугурации он пообещал уничтожить картели.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"Я устанавливаю режим национальной чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", — сказал Трамп.

По его словам, в США начнут процесс возвращения миллионов преступники в те страны, откуда они прибыли. Он возобновит политику "оставайтесь в Мексике" и прекратит эту "практику захвата", направив американских военных к южной границе.

Кроме того, новый президент страны сегодня подпишет указы о признании картелей международными террористическими организациями.

Ранее Bloomberg писало, что Трамп также введет чрезвычайное положение в энергетике Штатов, чтобы стимулировать внутреннее производство электроэнергии.

А корреспондент Новини.LIVE накануне инаугурации пообщалась с американцами в Вашингтоне. Они поделились ожиданиями относительно второго срока Трампа.