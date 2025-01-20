У Вашингтоні помітили знімальну групу російського телеканалу "Росія24"

Російські журналісти. Фото: скриншот з відео

Напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтон приїхали журналісти російського телеканалу. Вони, ймовірно, теж з'являться на церемонії.

Кореспондентів "Росія24" помітила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Журналістка Новини.LIVE помітила знімальну групу російського телеканалу "Росія24" вулицях Вашингтона напередодні інавгурації Трампа.

Водночас поки невідомо, чи отримають вони доступ до ротонди Капітолія, де відбудеться церемонія.

Нагадаємо, Трамп вже прибув до Капітолія, де складе присягу народові США та виголосить промову.

Напередодні до ротонди також прибули чинні та колишні американські високопосадовці. Також свої місця зайняли мільярдери Сем Альтман і Александр Вонг, інфлюєнсери YouTube та брати Логан і Джейк Пол, мер Нью-Йорка Ерік Адамс, боксер Конор Макгрегор, комік Тео Вон і колишня автогонщиця Даніка Патрік.