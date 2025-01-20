В Вашингтоне заметили съемочную группу российского телеканала "Россия24"

В Вашингтоне заметили журналистов "Россия24" — видео
Накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтон приехали журналисты российского телеканала. Они, вероятно, тоже появятся на церемонии.
Они, вероятно, тоже появятся на церемонии.
Корреспондентов "Россия24" заметила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Российские журналисты в Вашингтоне
Журналистка Новини.LIVE заметила съемочную группу российского телеканала "Россия24" на улицах Вашингтона накануне инаугурации Трампа.
В то же время пока неизвестно, получат ли они доступ к ротонде Капитолия, где состоится церемония.
Напомним, Трамп уже прибыл в Капитолий, где принесет присягу народу США и произнесет речь.
Накануне в ротонду также прибыли действующие и бывшие американские высокопоставленные чиновники. Также свои места заняли миллиардеры Сэм Альтман и Александр Вонг, инфлюенсеры YouTube и братья Логан и Джейк Пол, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, боксер Конор Макгрегор, комик Тео Вон и бывшая автогонщица Даника Патрик.
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