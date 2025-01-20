Зеленский поздравил Трампа со вступлением на должность президента США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу и вступил на должность. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американского лидера.

Об этом Зеленский написал в X.

Читайте также:

Трамп стал президентом США

"Поздравляю Президента Дональда Трампа и американский народ с инаугурацией! Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов", — говорится в сообщении.

Зеленский назвал нового лидера США решительным и отметил, что провозглашенная им политика мира дает шанс на укрепление страны и достижения надежного и справедливого мира. По мнению украинского президента, именно сейчас решается судьба этого века.

"Мы все должны действовать вместе, чтобы это столетие было большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи", — заметил он.

Зеленский пожелал Трампу успеха и отметил, что Украина с нетерпением ждет активного и взаимовыгодного сотрудничества.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, инаугурация Трампа началась в 19:00 по киевскому времени. Новини.LIVE транслировали событие в прямом эфире.

Сразу после вступления в должность президент США объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Он направит туда американских военных и объявит картели террористическими организациями.