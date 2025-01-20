Зеленський звернувся до українців після інавгурації Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, склав присягу президента США та офіційно вступив на посаду. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що ми готові співпрацювати зі США для досягнення миру.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

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"Інавгурація нового Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він сильна людина. Я бажаю успіху Президенту Трампу, всій Америці", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці готові працювати разом з американцями, аби досягти справжнього миру. Він вважає, що це шанс, яким потрібно скористатись.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський привітав Трампа з вступом на посаду президента США та побажав успіху.

Також ми писали, що на церемонії побувала пані посол України в США Оксана Маркарова. Вона оприлюднила фото з Капітолія.