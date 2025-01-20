Зеленский обратился к украинцам после инаугурации Трампа после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу президента США и официально вступил на должность. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мы готовы сотрудничать с США для достижения мира.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

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"Инаугурация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он сильный человек. Я желаю успеха президенту Трампу, всей Америке", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь настоящего мира. Он считает, что это шанс, которым нужно воспользоваться.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский поздравил Трампа со вступлением на должность президента США и пожелал успеха.

Также мы писали, что на церемонии побывала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Она обнародовала фото из Капитолия.