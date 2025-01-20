Трамп заявил, что хочет быть миротворцем, но не упомянул об Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

В Вашингтоне в понедельник, 20 января, состоялась инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Во время речи он заявил, что хочет быть миротворцем.

Инаугурационную церемонию транслировали Новини.LIVE в 19:00 по киевскому времени.

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По словам нового президента, во время его каденции США сосредоточится на прекращении всех войн, которые есть в мире. Он видит себя миротворцем и объединителем.

"Мы построим самые большие военные силы в мире. Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем", — сказал Трамп.

В то же время во время речи он ни разу не упомянул Украину и полномасштабную войну.

Напомним, после принесения присяги Трампом Зеленский поздравил его со вступлением на должность президента США.

Также украинский лидер заявил, что мы готовы сотрудничать с США, чтобы достичь настоящего мира в Украине.