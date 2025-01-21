Трамп планирует переговоры с Путиным и завершение войны

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встречу с российским президентом Владимиром Путиным. это должно произойти после налаживания переговорного процесса, который, по его словам, уже начат.

Об этом сообщает CNN.

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Трамп выразил уверенность, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", – сказал Трамп журналистам.

На этом фоне Марко Рубио, избранный Трампом на пост госсекретаря, заметил, что пока не может точно определить временные рамки завершения конфликта. Однако он отметил, что урегулирование потребует компромиссов от обеих сторон.

В частности чиновник сказал журналистам, что каждая сторона должна будет "чем-то" уступить и "это является естественным для решения любых вопросов". Несмотря на это Рубио охарактеризовал Россию, как страну-агрессор.

Напомним, ранее Марко Рубио сделал ряд заявлений относительно переговорного процесса с Россией.

А экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказался относительно того, почему Дональду Трампу не стоит говорить с Владимиром Путиным.