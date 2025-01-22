Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Украинский дом в Давосе

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Reuters

В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Вечером 22 января в Украинский дом прибыл и президент Аргентины Хавьер Милей.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Хавьер Милей прибыл в Украинский дом в Давосе сразу после инаугурации Дональда Трампа. Глава Аргентины находился в США с официальным визитом.

Напомним, в Украинский дом в Давосе также прибыл украинский лидер. Владимир Зеленский приехал туда незадолго до визита Хавьера Милея.

Кроме того, в Украинский дом прибыл и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что Украина уже в ближайшее время Украина начнет сотрудничать с новой администрацией США.