Сибига заявил, что Украина в фокусе после форума в Давосе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: LB

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским успешно приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства провел ряд встреч с мировыми политиками.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 22 января.

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Украинский министр назвал визит делегации в Давос "чрезвычайно продуктивным". Он добавил, что война продолжается не только против Украины, но и против общих ценностей и международного права.

"Мы четко можем сейчас говорить, что Украина в фокусе. В каждой речи, которую я слышу, звучит что-то об Украине, звучат слова поддержки, солидарности и необходимости достижения справедливого мира", — отметил Сибига.

Напомним, во время Всемирного экономического форума в Давосе в Украинский дом прибыл президент Аргентины Хавьер Милей. Политик присоединился к мероприятию после того, как посетил инаугурацию Трампа.

В Украинском доме был и глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас Украина активно готовится к работе с командой нового президента США.

Во время форума в Давосе народный депутат Александр Корниенко рассказал о соглашении, которое подписали в Брюсселе. Оно касается вступления Украины в НАТО и предусматривает определенные действия от партнеров.