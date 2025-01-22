Вступ України в НАТО — угоду щодо Альянсу підписали в Брюсселі

Олександр Корнієнко. Фото: Голос України

Під час робочого візиту в Брюсселі українська делегація підписала з литовськими парламентарями угоду. Вона стосується Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив народний депутат Олександр Корнієнко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець в середу, 22 січня.

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Що передбачає угода

Як зазначив нардеп, вступом України в НАТО не можна знехтувати. Це серйозна гарантія безпеки не тільки для нашої країни, а й для Європи. Саме тому українські дипломати підписали угоду з литовськими колегами.

"Прийняли підсумковий документ по зверненню всередині НАТО. Щоб члени НАТО одні звертались до більш "великих" членів, США чи Німеччини, з посилом, що Україна має бути в НАТО", — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, у Брюсселі пройшло засідання Ради Україна — НАТО. До засідання онлайн долучився Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією зі Словаччини. Обговорили енергетичну безпеку, а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.