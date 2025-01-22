Вступление Украины в НАТО — соглашение по Альянсу подписали в Брюсселе

Александр Корниенко. Фото: Голос Украины

В ходе рабочего визита в Брюсселе украинская делегация подписала с литовскими парламентариями соглашение. Оно касается Североатлантического альянса.

Об этом сообщил народный депутат Александр Корниенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 22 января.

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Что предусматривает соглашение

Как отметил нардеп, вступлением Украины в НАТО нельзя пренебречь. Это серьезная гарантия безопасности не только для нашей страны, но и для Европы. Именно поэтому украинские дипломаты подписали соглашение с литовскими коллегами.

"Приняли итоговый документ по обращению внутри НАТО. Чтобы члены НАТО одни обращались к более "большим" членам, США или Германии, с посылом, что Украина должна быть в НАТО", — отметил Корниенко.

Напомним, в Брюсселе прошло заседание Совета Украина — НАТО. К заседанию онлайн присоединился Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с делегацией из Словакии. Обсудили энергетическую безопасность, а также поддержку Украины на пути к ЕС и НАТО.