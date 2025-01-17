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У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО

17 січня 2025 00:05
Чекарьова Марія - редактор
Що обговорили на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО 16 січня 2025 року
Позачергове засідання Україна — НАТО 16 січня 2025 року. Фото: nato.mfa.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

У четвер, 16 січня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна — НАТО. Зустріч пройшла у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів збройних сил.

Про це повідомили на сайті Місії України при НАТО.

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До засідання в онлайн-режимі долучився Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал подякував союзникам за підтримку в боротьбі з російською агресією, зокрема за створення Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та тренувань для України (NSATU). Також він повідомив про ситуацію на фронті, оцінку планів РФ щодо продовження війни та представив союзникам стратегію дій України на 2025 рік. Окремо Сирський наголосив на важливості посилення ППО та можливості завдавати ударів по військових об'єктах углиб території РФ.

До держав, які є членами НАТО, Головнокомандувач ЗСУ звернувся з проханням щодо інвестування в українську оборонну промисловість за "данською моделлю" та додаткову підтримку у вигляді підготовки військових. На його думку, тренування мають відбуватися на українських полігонах із залученням інструкторів з держав, які є членами Альянсу. Союзники запевнили, що підтримка України залишатиметься незмінною, та пообіцяли надавати всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Італія більш посилено підтримуватиме Україну. Йдеться про пакет військової допомоги та співпрацю у сфері оборонної промисловості.

Також ми повідомляли, що Італія й ЮНЕСКО допоможуть Україні відновити історичний центр Одеси. Зокрема, відбудують Спасо-Преображенський собор, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу в липні 2023 року.

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