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В Брюсселе прошло внеочередное заседание Совета Украина — НАТО

17 января 2025 00:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что обсудили на внеочередном заседании Совета Украина — НАТО 16 января 2025 года
Внеочередное заседание Украина — НАТО 16 января 2025 года. Фото: nato.mfa.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В четверг, 16 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина — НАТО. Встреча прошла в военном формате на уровне Главнокомандующих вооруженных сил.

Об этом сообщили на сайте Миссии Украины при НАТО.

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Подробности внеочередного заседания Совета Украина — НАТО

К заседанию в онлайн-режиме присоединился Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал поблагодарил союзников за поддержку в борьбе с российской агрессией, в частности за создание Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины (NSATU). Также он сообщил о ситуации на фронте, оценке планов РФ по продолжению войны и представил союзникам стратегию действий Украины на 2025 год. Отдельно Сырский отметил важность усиления ПВО и возможности наносить удары по военным объектам вглубь территории РФ.

К государствам, которые являются членами НАТО, Главнокомандующий ВСУ обратился с просьбой об инвестировании в украинскую оборонную промышленность по "датской модели" и дополнительной поддержке в виде подготовки военных. По его мнению, тренировки должны проходить на украинских полигонах с привлечением инструкторов из государств, которые являются членами Альянса. Союзники заверили, что поддержка Украины будет оставаться неизменной, и пообещали предоставлять всю необходимую помощь.

Напомним, Италия будет более усиленно поддерживать Украину. Речь идет о пакете военной помощи и сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Также мы сообщали, что Италия и ЮНЕСКО помогут Украине восстановить исторический центр Одессы. В частности, отстроят Спасо-Преображенский собор, который получил повреждения в результате обстрела в июле 2023 года.

НАТО Украина Бельгия Альянс встреча

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