Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував посилення підтримки України Італією

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Італія більше підтримуватиме Україну. Посилення оборонної співпраці між державами стало однією з тем обговорення під час візиту міністра оборони Італії Гвідо Крозетто до Києва.

Про це в четвер, 16 січня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Скриншот повідомлення Рустема Умєрова

Як Італія допомагатиме Україні

За словами очільника українського оборонного відомства, черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе українським військовослужбовцям завдавати потужних ударів по ворогу.

Також Італія та Україна планують об'єднати зусилля у сфері оборонної промисловості. Йдеться про запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки українського оборонного комплексу.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів італійським колегам про ситуацію на полі бою та наміри росіян, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про пріоритетні потреби армії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія надаватиме Україні рішучу підтримку. Також він наголосив, що формат "Рамштайн" потрібно розширювати, адже це критично важливо для забезпечення всіх потреб українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у травні поточного року Італія, ЮНЕСКО та Україна укладуть угоду про відновлення історичного центру Одеси, який зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Зокрема, йдеться про відбудову Спасо-Преображенського собору.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Під час зустрічі лідери двох держав обговорили питання щодо повернення українських дітей, яких викрала Росія, на Батьківщину.