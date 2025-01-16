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Италия будет больше помогать Украине, — Умеров

16 января 2025 23:22
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал усиление поддержки Украины Италией
Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Италия будет больше поддерживать Украину. Усиление оборонного сотрудничества между государствами стало одной из тем обсуждения во время визита министра обороны Италии Гвидо Крозетто в Киев.

Об этом в четверг, 16 января, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Скриншот сообщения Рустема Умерова

Как Италия будет помогать Украине

По словам главы украинского оборонного ведомства, очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет украинским военнослужащим наносить мощные удары по врагу.

Также Италия и Украина планируют объединить усилия в сфере оборонной промышленности. Речь идет о запуске совместных предприятий и других инициативах для максимальной поддержки украинского оборонного комплекса.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал итальянским коллегам о ситуации на поле боя и намерениях россиян, а Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о приоритетных потребностях армии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что Италия будет оказывать Украине решительную поддержку. Также он отметил, что формат "Рамштайн" нужно расширять, ведь это критически важно для обеспечения всех нужд украинских военнослужащих.

Напомним, в мае текущего года Италия, ЮНЕСКО и Украина заключат соглашение о восстановлении исторического центра Одессы, который получил повреждения в результате российских обстрелов. В частности, речь идет о восстановлении Спасо-Преображенского собора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Во время встречи лидеры двух государств обсудили вопрос о возвращении украинских детей, которых похитила Россия, на Родину.

Минобороны Италия военная помощь война в Украине Рустем Умеров

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