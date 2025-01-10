Зеленський зустрівся з президентом Італії — що обговорили

Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський 10 січня зустрівся з главою Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Facrbook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Маттарелли

Під час зустрічі лідери обговорили питання щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Зеленський наголосив, що ми маємо відновити їхнє майбутнє та зробити все можливе, щоб вони, як і всі діти, могли жити щасливо.

Український лідер подякував за непохитну підтримку України з боку Італії, за чітку і принципову позицію щодо справедливого й тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети.

Він наголосив, що цінує позитивний погляд Італії на інтеграцію України в ЄС і НАТО як на ключовий елемент загальноєвропейської системи безпеки.

"Україна високо цінує незмінну позицію Італії щодо збереження та посилення санкцій проти Росії, яка розв'язала війну в центрі Європи", — відзначив український президент.

Нагадаємо, 9 січня Зеленський прибув до Італії для переговорів з керівництвом країни.

Того ж дня він зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили стратегічні ініціативи для посилення обороноздатності України.