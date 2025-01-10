Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський зустрівся з президентом Італії arrow

Зеленський зустрівся з президентом Італії

10 січня 2025 13:08
Карина Приходько - Редактор
Зеленський зустрівся з президентом Італії — що обговорили
Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла. Фото: скриншот
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 10 січня зустрівся з главою Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Facrbook. 

Читайте також:

Зустріч Зеленського та  Маттарелли

Під час зустрічі лідери обговорили питання щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Зеленський наголосив, що ми маємо відновити їхнє майбутнє та зробити все можливе, щоб вони, як і всі діти, могли жити щасливо.

Український лідер подякував за непохитну підтримку України з боку Італії, за чітку і принципову позицію щодо справедливого й тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети.

Він наголосив, що цінує позитивний погляд Італії на інтеграцію України в ЄС і НАТО як на ключовий елемент загальноєвропейської системи безпеки.

"Україна високо цінує незмінну позицію Італії щодо збереження та посилення санкцій проти Росії, яка розв'язала війну в центрі Європи", — відзначив український президент. 

Нагадаємо, 9 січня Зеленський прибув до Італії для переговорів з керівництвом країни. 

Того ж дня він зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили стратегічні ініціативи для посилення обороноздатності України. 

Володимир Зеленський Італія переговори візит зустріч

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:08 Зеленський зустрівся з президентом Італії

13:08 Тищенко знову не прийшов на суд через засідання Верховної Ради

13:01 У Києві ворожий дрон влучив у будинок — в ДСНС показали наслідки

12:59 Одесити лишились без водопостачання — де набрати воду

12:50 Білорусь не запросила спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

12:39 На Харківщині буде потепління, але з нюансами — прогноз погоди

12:32 Гаджети, які не очікували — що дивного показали на CES 2025

12:29 Не хотіла відпускати додому — одеситка зарізала гостя

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

13:08 Зеленський зустрівся з президентом Італії

13:08 Тищенко знову не прийшов на суд через засідання Верховної Ради

13:01 У Києві ворожий дрон влучив у будинок — в ДСНС показали наслідки

12:59 Одесити лишились без водопостачання — де набрати воду

12:50 Білорусь не запросила спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:39 На Харківщині буде потепління, але з нюансами — прогноз погоди

12:32 Гаджети, які не очікували — що дивного показали на CES 2025

12:29 Не хотіла відпускати додому — одеситка зарізала гостя

12:16 Як ФОПам знайти реквізити рахунку для сплати військового збору

12:15 У Києві прощаються з Андрієм Кузьменком — фоторепортаж

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році