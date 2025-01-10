Зеленский встретился с президентом Италии — что обсудили

Владимир Зеленский и Серджо Маттарелла. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января встретился с главой Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Facrbook.

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В ходе встречи лидеры обсудили вопрос о возвращении украинских детей, похищенных Россией. Зеленский отметил, что мы должны восстановить их будущее и сделать все возможное, чтобы они, как и все дети, могли жить счастливо.

Украинский лидер поблагодарил за непоколебимую поддержку Украины со стороны Италии, за четкую и принципиальную позицию относительно справедливого и прочного мира, а также важность тесного сотрудничества с международными партнерами для достижения этой цели.

Он подчеркнул, что ценит позитивный взгляд Италии на интеграцию Украины в ЕС и НАТО как на ключевой элемент общеевропейской системы безопасности.

"Украина высоко ценит неизменную позицию Италии относительно сохранения и усиления санкций против России, которая развязала войну в центре Европы", — отметил украинский президент.

Напомним, 9 января Зеленский прибыл в Италию для переговоров с руководством страны.

В тот же день он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили стратегические инициативы для усиления обороноспособности Украины.