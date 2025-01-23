Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие arrow

В Давосе начался Украинский завтрак — что это за мероприятие

23 января 2025 09:18
Анастасия Постоенко - Редактор
Давос принимает Украинский завтрак - кто присутствует
Подготовка к проведению Украинского завтрака. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор

В швейцарском Давосе 23 января начался Украинский завтрак, который организован фондом Виктора Пинчука. Это традиционное мероприятие проходит во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ). Стало известно, кого пригласили на Украинский завтрак и кто уже прибыл на это мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто примет участие в дискуссии

Участие в дискуссии примут ключевые мировые лидеры, в частности Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эдгар Ринкевичс, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Давос
Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Этот год панель будет посвящена вызовам, которые стоят перед мировым сообществом, и возможностям, которые Украина может предложить для обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Участники рассмотрят пути усиления международной поддержки Украины в условиях изменений в геополитическом балансе.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит 35 млрд финансовой помощи.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал журналистке Новини.LIVE о результатах форума в Давосе.

НАТО Давос политики Йенс Столтенберг форум

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

11:37 Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА

11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 День соборности в Филадельфии — фоторепортаж Новини.LIVE

11:03 На Солнце заметили несколько вспышек — прогноз магнитных бурь

11:01 Столица криминала —Одесса оказалась в ТОП опасных городов

11:00 Программу "Теплая зима" продлили — кто получит 6,5 тыс. грн

10:56 Владимир Кличко ответил, вернется ли он на ринг

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать