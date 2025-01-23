Давос принимает Украинский завтрак - кто присутствует

Подготовка к проведению Украинского завтрака. Фото: Новини.LIVE

В швейцарском Давосе 23 января начался Украинский завтрак, который организован фондом Виктора Пинчука. Это традиционное мероприятие проходит во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ). Стало известно, кого пригласили на Украинский завтрак и кто уже прибыл на это мероприятие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Кто примет участие в дискуссии

Участие в дискуссии примут ключевые мировые лидеры, в частности Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эдгар Ринкевичс, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Этот год панель будет посвящена вызовам, которые стоят перед мировым сообществом, и возможностям, которые Украина может предложить для обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Участники рассмотрят пути усиления международной поддержки Украины в условиях изменений в геополитическом балансе.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит 35 млрд финансовой помощи.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал журналистке Новини.LIVE о результатах форума в Давосе.