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Что будет с НАТО, если Украина проиграет войну — заявление Рютте

23 января 2025 09:55
Карина Приходько - Редактор
Война в Украине — что будет с НАТО, если Киев проиграет
Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Генсек НАТО Марк Рютте призвал партнеров помогать Украине бороться с Россией. По его словам, в случае поражения Украины, восстановление Альянса обойдется дороже, чем увеличение расходов на поддержку.

Об этом Марк Рютте сказал во время Украинского завтрака в рамках Экономического форума в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Если Украина проиграет, восстановление НАТО обойдется гораздо дороже, чем увеличение наших расходов на оборонную помощь", — подчеркнул Марк Рютте.

Генсек подтвердил слова президент Украины Владимира Зеленского, что главное для вступления Украины в переговоры — гарантии устойчивого мира и того, что российский диктатор Владимир Путин не вернется.

Как известно, главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, 23 января в Давосе начался Украинский завтрак. Это традиционное мероприятие проходит во время ежегодной встречи Всемирного форума.

В ходе мероприятия польский президент Анджей Дуда заявил, что война в Украине — это "не локальный конфликт", а проблема, которую нужно решать.

НАТО переговоры Давос Марк Рютте война в Украине фронт

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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