Война в Украине — что будет с НАТО, если Киев проиграет

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Генсек НАТО Марк Рютте призвал партнеров помогать Украине бороться с Россией. По его словам, в случае поражения Украины, восстановление Альянса обойдется дороже, чем увеличение расходов на поддержку.

Об этом Марк Рютте сказал во время Украинского завтрака в рамках Экономического форума в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Если Украина проиграет, восстановление НАТО обойдется гораздо дороже, чем увеличение наших расходов на оборонную помощь", — подчеркнул Марк Рютте.

Генсек подтвердил слова президент Украины Владимира Зеленского, что главное для вступления Украины в переговоры — гарантии устойчивого мира и того, что российский диктатор Владимир Путин не вернется.



Как известно, главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, 23 января в Давосе начался Украинский завтрак. Это традиционное мероприятие проходит во время ежегодной встречи Всемирного форума.

В ходе мероприятия польский президент Анджей Дуда заявил, что война в Украине — это "не локальный конфликт", а проблема, которую нужно решать.