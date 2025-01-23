Анджей Дуда висловився про війну в Україну — заява президента

Український сніданок в Давосі. Фото: Новини.LIVE

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що війна в Україні — це не "локальний конфлікт". За його словами, це глобальна проблема, яка потребує рішень.

Про це Анджей Дуда сказав під час Українського сніданку в межах Економічного форуму в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Війна в Україні — це не локальний конфлікт. Це глобальна проблема, яка потребує глобальних рішень", — наголосив польський президент.

Зазначимо, під час Українського сніданку також обговорюватимуть терміновий погляд на те, що змінить глобальний світовий порядок, і підкреслить вирішальну роль України в цей момент.

У заході візьмуть участь, зокрема: генсек НАТО Марк Рютте, президенти Польщі, Латвії, Фінляндії, а також премʼєри Бельгії та Хорватії. До дискусії також онлайн долучаться американці з орбіти Трампа: посланник зі спецмісій Річард Гренелл, сенатор Джоні Ернст та конгресмен Майк Лоулер.

Нагадаємо, 21 січня Дуда виступив в Українському домі в Давосі. Він нагадав, що росіяни хотіли взяти Київ за три дні, але Україна вже три роки бореться із загарбниками.

Крім того, 15 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща готує для України 46 пакет допомоги.