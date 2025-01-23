Анджей Дуда высказался о войне в Украине — заявление президента

Украинский завтрак в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что война в Украине — это не "локальный конфликт". По его словам, это глобальная проблема, которая требует решений.

Об этом Анджей Дуда сказал во время Украинского завтрака в рамках Экономического форума в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Война в Украине — это не локальный конфликт. Это глобальная проблема, которая требует глобальных решений", — подчеркнул польский президент.

Отметим, во время Украинского завтрака также будут обсуждать срочный взгляд на то, что изменит глобальный мировой порядок, и подчеркнет решающую роль Украины в этот момент.



Главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

В мероприятии примут участие, в частности: генсек НАТО Марк Рютте, президенты Польши, Латвии, Финляндии, а также премьеры Бельгии и Хорватии. К дискуссии также онлайн присоединятся американцы из орбиты Трампа: посланник по спецмиссиям Ричард Гренелл, сенатор Джонни Эрнст и конгрессмен Майк Лоулер.

Напомним, 21 января Дуда выступил в Украинском доме в Давосе. Он напомнил, что россияне хотели взять Киев за три дня, но Украина уже три года борется с захватчиками.

Кроме того, 15 января Президент Владимир Зеленский заявил, что Польша готовит для Украины 46 пакет помощи.