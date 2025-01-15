Новий пакет допомоги готує Польща для України — Зеленський

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою. Наразі Польща вже готує для України новий пакет допомоги.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у середу, 15 січня.

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Як зазначив глава держави, під час зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили подальшу взаємодію. Йшлося, зокрема, про оборону України, політику та санкції.

"Дякую Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Анджей Дуда завжди просуває це питання", — написав Зеленський.

Володимир Зеленський розмовляє з Анджеєм Дудою. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Він також подякував Польщі за постійну підтримку та зазначив, що наразі готується вже 46-й пакет допомоги. Зеленський зауважив, що зараз важливо зберігати єдність із партнерами та робити все можливе для наближення надійного миру.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда обіймаються. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, під час спільної конференції з Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що він не дозволить використовувати Волинську трагедію у політичних іграх.

Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для України. Польський президент Анджей Дуда заявив, що він підтримує вступ нашої держави до Альянсу.