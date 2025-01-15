Волинську трагедію не можна вплутувати в політичні ігри — Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Не можна дозволити використовувати Волинську трагедію у політичних іграх. Для України та Польщі основною та спільною загрозою є Росія.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

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Туск наголосив, що він не дозволить втягувати Волинську трагедію у політичні ігри. Він додав, що країни зараз знаходять щодо цього спільну мову та працюють, аби розв'язати проблему. Туск зазначив, що ці історичні події важливі для Польщі та вимагають емпатії зі сторони України й навпаки.

"Є очевидна проблема і потреба, яку треба вирішити, щоб польські родини могли гідно поховати своїх близьких, які були жертвами Волинської трагедії", — зазначив Туск.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що наразі триває робота та опрацьовуються матеріали. За його словами, Росія є основною загрозою для України та Польщі й потрібно об'єднуватись проти неї.

"Ми повинні робити все, щоб зміцнювати наш союз", — сказав Володимир Зеленський.

Разом з тим, Дональд Туск зазначив, що вступ України до Європейського Союзу — це й безпека для Польщі. Тих, хто цього не розуміє, польський прем'єр назвав зрадниками або дурнями.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув з робочим візитом у Варшаву. Він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Туском заявив, що наразі Україна працює над змістом і форматом майбутньої зустрічі з командою США. За словами глави держави, це має відбутись після інавгурації Трампа.