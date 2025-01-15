Волынскую трагедию нельзя впутывать в политические игры — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Нельзя позволить использовать Волынскую трагедию в политических играх. Для Украины и Польши основной и общей угрозой является Россия.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду, 15 января.

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Туск подчеркнул, что он не позволит втягивать Волынскую трагедию в политические игры. Он добавил, что страны сейчас находят по этому поводу общий язык и работают над тем, чтобы решить проблему. Туск отметил, что эти исторические события важны для Польши и требуют эмпатии со стороны Украины и наоборот.

"Есть очевидная проблема и потребность, которую надо решить, чтобы польские семьи могли достойно похоронить своих близких, которые были жертвами Волынской трагедии", — отметил Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что сейчас продолжается работа и прорабатываются материалы. По его словам, Россия является основной угрозой для Украины и Польши и нужно объединяться против нее.

"Мы должны делать все, чтобы укреплять наш союз", — сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем, Дональд Туск отметил, что вступление Украины в Европейский Союз — это и безопасность для Польши. Тех, кто этого не понимает, польский премьер назвал предателями или дураками.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл с рабочим визитом в Варшаву. Он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Туском заявил, что сейчас Украина работает над содержанием и форматом будущей встречи с командой США. По словам главы государства, это должно состояться после инаугурации Трампа.