Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з командою Трампа

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Наразі Україна працює над змістом і форматом майбутньої зустрічі з командою США, яка відбудеться після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Щоправда, про можливі терміни поки що не йдеться.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Туском у середу, 15 січня.

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Як зазначив Зеленський, Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Наразі українська команда працює над форматом майбутньої зустрічі з командою нового лідера Америки.

"США є стратегічним партнером стабільності у світі, на мою думку. Вони найбільші донори України в цій боротьбі за виживання проти російської агресії. Ми очікуємо продовження політики зміцнення України. Після інавгурації — наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Найголовніше для нас — ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось, а справедливим миром. Для цього нам потрібна впевненість, що Росія не повернеться знову з війною", — Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні глава держави Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це відбулося у Варшаві, куди український президент прибув з робочим візитом.

Вже 20 січня відбудеться інавгурація новообраного Президента США Дональда Трампа. Політик вже вдруге стане лідером країни.