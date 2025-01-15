Зеленський 15 січня зустрівся з Туском — що обговорять

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський 15 січня зустрівся у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це вже третій візит українського лідера до країни з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Зустріч Зеленського і Туска

Раніше речник президента Сергій Никифоров розповів, що Зеленський зранку 15 січня прибув до Польщі, аби поговорити з Дональдом Туском.

Окрім цього, в українського лідера також запланована зустріч з колегою Анджеєм Дудою.

Відомо, що це третій візит Зеленського до Польщі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Києві. Вони, зокрема, обговорили інвестиції в оборонну промисловість України.

А 13 січня український лідер поговорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном. Розмова стосувалася гарантій безпеки для України.