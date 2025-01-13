Володимир Зеленський обговорив гарантії безпеки з Емманюелем Макроном

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів переговори з французьким колегою Емманюелем Макроном. Вони обговорили гарантії безпеки для України, зокрема розміщення французьких військових на її території.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 13 січня.

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"Провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Детально обговорили ситуацію на полі бою та успіхи українських сил у Курській операції", — розповів Зеленський.

Глава держави висловив вдячність Макрону та французькому народові за їхню стійку підтримку, яка допомагає рятувати життя, а також наближає Україну до тривалого миру та стабільності в усій Європі.

"Ми також домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки", — розповів глава держави.

Сторони обговорили, як одну з таких гарантій, французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Було розглянуто практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цієї ініціативи.

Президент Зеленський також відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч. Глава держави запропонував словацькому лідеру прибути до Києва у п'ятницю.

Крім того, Зеленський розповів, що українські військові взяли в полон двох солдатів Північної Кореї. Це сталося у Курській області.