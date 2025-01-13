Владимир Зеленский обсудил гарантии безопасности с Эмманюэлем Макроном

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили гарантии безопасности для Украины, в частности размещение французских военных на ее территории.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 13 января.

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"Провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Детально обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских сил в Курской операции", — рассказал Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Макрону и французскому народу за их стойкую поддержку, которая помогает спасать жизни, а также приближает Украину к длительному миру и стабильности во всей Европе.

"Мы также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности", — рассказал глава государства.

Стороны обсудили, как одну из таких гарантий, французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Были рассмотрены практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этой инициативе.

Президент Зеленский также отреагировал на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече. Глава государства предложил словацкому лидеру прибыть в Киев в пятницу.

Кроме того, Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области.