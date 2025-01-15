Зеленский 15 января встретился с Туском — что обсудят

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это уже третий визит украинского лидера в страну с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Туска

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский утром 15 января прибыл в Польшу, чтобы поговорить с Дональдом Туском.

Кроме этого, у украинского лидера также запланирована встреча с коллегой Анджеем Дудой.

Известно, что это третий визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, 14 января Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Они, в частности, обсудили инвестиции в оборонную промышленность Украины.

А 13 января украинский лидер поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор касался гарантий безопасности для Украины