Зеленский 15 января встретился с Туском — что обсудят

Зеленский встретился с Туском в Варшаве — видео
Президент Украины Владимир Зеленский 15 января встретился в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это уже третий визит украинского лидера в страну с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает Укринформ.
Встреча Зеленского и Туска
Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что Зеленский утром 15 января прибыл в Польшу, чтобы поговорить с Дональдом Туском.
Кроме этого, у украинского лидера также запланирована встреча с коллегой Анджеем Дудой.
Известно, что это третий визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, 14 января Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Они, в частности, обсудили инвестиции в оборонную промышленность Украины.
А 13 января украинский лидер поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор касался гарантий безопасности для Украины
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