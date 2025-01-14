Зеленський обговорив з Пісторіусом розбудову щита ППО України

Зеленський зустрівся з Пісторіусом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 січня, провів зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Він сьогодні прибув з неоголошеним візитом до Києва.
Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.
Зустріч Зеленського та Пісторіуса у Києві
Так, Зеленський та Пісторіус обговорили ключові пріоритети: розбудову комплексного щита ППО, інвестиції в українську оборонну промисловість, посилення обороноздатності України, а також підготовку та підтримку українських солдатів на полі бою.
"Вдячний Німеччині за її непохитну підтримку, яка не лише зміцнила оборону України, але й відіграла вирішальну роль у посиленні безпеки всієї Європи", — зазначив президент.
Він зауважив, що Німеччина зробила один із найбільших внесків у захист українського неба, надавши майже 16% від усієї допомоги.
Також представники країн говорили про координацію з партнерами для досягнення справедливого миру та підбили підсумки вчорашньої зустрічі "Групи п’яти": міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.
Раніше стало відомо, що Пісторіус прибув до Києва з неоголошеним візитом, аби обговорити ситуацію на фронті в Україні.
А вчора Пісторіус передав першу колісну гаубицю RCH 155 Україні з 54 обіцяних одиниць. Її урочисто прийняв посол Олексій Макеєв.
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