Зеленский обсудил с Писториусом развитие щита ПВО Украины

Владимир Зеленский и Борис Писториус. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 января, провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он сегодня прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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Так, Зеленский и Писториус обсудили ключевые приоритеты: развитие комплексного щита ПВО, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, усиление обороноспособности Украины, а также подготовку и поддержку украинских солдат на поле боя.

"Благодарен Германии за ее непоколебимую поддержку, которая не только укрепила оборону Украины, но и сыграла решающую роль в усилении безопасности всей Европы", — отметил президент.

Он отметил, что Германия сделала один из крупнейших вкладов в защиту украинского неба, предоставив почти 16% от всей помощи.

Также представители стран говорили о координации с партнерами для достижения справедливого мира и подвели итоги вчерашней встречи "Группы пяти": министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Скриншот поста Зеленского

Ранее стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить ситуацию на фронте в Украине.

А вчера Писториус передал первую колесную гаубицу RCH 155 Украине из 54 обещанных единиц. Ее торжественно принял посол Алексей Макеев.