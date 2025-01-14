Зеленский обсудил с Писториусом развитие щита ПВО Украины

Зеленский встретился с Писториусом — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 14 января, провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он сегодня прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.
Встреча Зеленского и Писториуса в Киеве
Так, Зеленский и Писториус обсудили ключевые приоритеты: развитие комплексного щита ПВО, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, усиление обороноспособности Украины, а также подготовку и поддержку украинских солдат на поле боя.
"Благодарен Германии за ее непоколебимую поддержку, которая не только укрепила оборону Украины, но и сыграла решающую роль в усилении безопасности всей Европы", — отметил президент.
Он отметил, что Германия сделала один из крупнейших вкладов в защиту украинского неба, предоставив почти 16% от всей помощи.
Также представители стран говорили о координации с партнерами для достижения справедливого мира и подвели итоги вчерашней встречи "Группы пяти": министров обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.
Ранее стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, чтобы обсудить ситуацию на фронте в Украине.
А вчера Писториус передал первую колесную гаубицу RCH 155 Украине из 54 обещанных единиц. Ее торжественно принял посол Алексей Макеев.
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