Скільки українців знайшли роботу в Німеччині - статистика

Скільки українців в Німеччині працевлаштовані — інфографіка
У Німеччині станом на осінь 2024 року проживало 3,48 мільйона українців. Це люди, які мають статус біженців або претендентів на отримання притулку.
Скільки з них працевлаштовані, йдеться у матеріалі Новини.LIVE з посиланням на Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини.
Кількість працевлаштованих українців у Німеччині
Так, у 2023 році у Німеччині працевлаштованими були набагато менше українців. Статистика за місяцями:
- січень — 158 626 осіб;
- лютий — 163 600 осіб;
- березень — 169 979 осіб;
- квітень — 175 088 осіб;
- травень — 181 881 особа;
- червень — 189 299 осіб;
- липень — 194 420 осіб;
- серпень — 197 660 осіб;
- вересень 203 725 осіб;
- жовтень — 208 377 осіб;
- листопад — 213 031 осіб;
- грудень — 213 738 осіб.
Водночас якщо дивитися на кількість українців, які знайшли роботу в Німеччині у 2024 році — помітно зростання у майже 1,3 рази:
- січень — 215 733 осіб;
- лютий — 221 919 осіб;
- березень — 230 426 осіб;
- квітень — 239 982 осіб;
- травень — 249 800 осіб;
- червень — 258 600 осіб;
- липень — 265 800 осіб;
- серпень — 272 400 осіб.
Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, яку зарплату вважають хорошою в Німеччині.
Також у Євростаті назвали європейську країну, в якій перебуває найбільше українських біженців.
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