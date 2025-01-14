Скільки українців знайшли роботу в Німеччині - статистика

Українка на роботі. Ілюстративне фото: freepik

У Німеччині станом на осінь 2024 року проживало 3,48 мільйона українців. Це люди, які мають статус біженців або претендентів на отримання притулку.

Скільки з них працевлаштовані, йдеться у матеріалі Новини.LIVE з посиланням на Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини.

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Кількість працевлаштованих українців у Німеччині

Так, у 2023 році у Німеччині працевлаштованими були набагато менше українців. Статистика за місяцями:

січень — 158 626 осіб;

лютий — 163 600 осіб;

березень — 169 979 осіб;

квітень — 175 088 осіб;

травень — 181 881 особа;

червень — 189 299 осіб;

липень — 194 420 осіб;

серпень — 197 660 осіб;

вересень 203 725 осіб;

жовтень — 208 377 осіб;

листопад — 213 031 осіб;

грудень — 213 738 осіб.

Водночас якщо дивитися на кількість українців, які знайшли роботу в Німеччині у 2024 році — помітно зростання у майже 1,3 рази:

січень — 215 733 осіб;

лютий — 221 919 осіб;

березень — 230 426 осіб;

квітень — 239 982 осіб;

травень — 249 800 осіб;

червень — 258 600 осіб;

липень — 265 800 осіб;

серпень — 272 400 осіб.

Інфографіка Новини.LIVE

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, яку зарплату вважають хорошою в Німеччині.

Також у Євростаті назвали європейську країну, в якій перебуває найбільше українських біженців.