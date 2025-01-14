Сколько украинцев нашли работу в Германии - статистика

Сколько украинцев в Германии трудоустроены — инфографика
В Германии по состоянию на осень 2024 года проживало 3,48 миллиона украинцев. Это люди, которые имеют статус беженцев или претендентов на получение убежища.
Сколько из них трудоустроены, говорится в материале Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.
Количество трудоустроенных украинцев в Германии
Так, в 2023 году в Германии трудоустроенными были гораздо меньше украинцев. Статистика по месяцам:
- январь — 158 626 человек;
- февраль — 163 600 человек;
- март — 169 979 человек;
- апрель — 175 088 человек;
- май — 181 881 человек;
- июнь — 189 299 человек;
- июль — 194 420 человек;
- август — 197 660 человек;
- сентябрь — 203 725 человек;
- октябрь — 208 377 человек;
- ноябрь — 213 031 человек;
- декабрь — 213 738 человек.
В то же время если смотреть на количество украинцев, которые нашли работу в Германии в 2024 году — заметен рост почти в 1,3 раза:
- январь — 215 733 человек;
- февраль — 221 919 человек;
- март — 230 426 человек;
- апрель — 239 982 человек;
- май — 249 800 человек;
- июнь — 258 600 человек;
- июль — 265 800 человек;
- август — 272 400 человек.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какую зарплату считают хорошей в Германии.
Также в Евростате назвали европейскую страну, в которой находится больше всего украинских беженцев.
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