Сколько украинцев нашли работу в Германии - статистика

Украинка на работе. Иллюстративное фото: freepik

В Германии по состоянию на осень 2024 года проживало 3,48 миллиона украинцев. Это люди, которые имеют статус беженцев или претендентов на получение убежища.

Сколько из них трудоустроены, говорится в материале Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

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Количество трудоустроенных украинцев в Германии

Так, в 2023 году в Германии трудоустроенными были гораздо меньше украинцев. Статистика по месяцам:

январь — 158 626 человек;

февраль — 163 600 человек;

март — 169 979 человек;

апрель — 175 088 человек;

май — 181 881 человек;

июнь — 189 299 человек;

июль — 194 420 человек;

август — 197 660 человек;

сентябрь — 203 725 человек;

октябрь — 208 377 человек;

ноябрь — 213 031 человек;

декабрь — 213 738 человек.

В то же время если смотреть на количество украинцев, которые нашли работу в Германии в 2024 году — заметен рост почти в 1,3 раза:

январь — 215 733 человек;

февраль — 221 919 человек;

март — 230 426 человек;

апрель — 239 982 человек;

май — 249 800 человек;

июнь — 258 600 человек;

июль — 265 800 человек;

август — 272 400 человек.

Инфографика Новини.LIVE

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какую зарплату считают хорошей в Германии.

Также в Евростате назвали европейскую страну, в которой находится больше всего украинских беженцев.