Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сколько украинцев в Германии трудоустроены — инфографика arrow

Сколько украинцев в Германии трудоустроены — инфографика

14 января 2025 12:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько украинцев нашли работу в Германии - статистика
Украинка на работе. Иллюстративное фото: freepik
Евгения Брюховецкая - редактор

В Германии по состоянию на осень 2024 года проживало 3,48 миллиона украинцев. Это люди, которые имеют статус беженцев или претендентов на получение убежища.

Сколько из них трудоустроены, говорится в материале Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии.

Читайте также:

Количество трудоустроенных украинцев в Германии 

Так, в 2023 году в Германии трудоустроенными были гораздо меньше украинцев. Статистика по месяцам:

  • январь — 158 626 человек;
  • февраль — 163 600 человек;
  • март — 169 979 человек;
  • апрель — 175 088 человек;
  • май — 181 881 человек;
  • июнь — 189 299 человек;
  • июль — 194 420 человек;
  • август — 197 660 человек;
  • сентябрь — 203 725 человек;
  • октябрь — 208 377 человек;
  • ноябрь — 213 031 человек;
  • декабрь — 213 738 человек.

В то же время если смотреть на количество украинцев, которые нашли работу в Германии в 2024 году — заметен рост почти в 1,3 раза:

  • январь — 215 733 человек;
  • февраль — 221 919 человек;
  • март — 230 426 человек;
  • апрель — 239 982 человек;
  • май — 249 800 человек;
  • июнь — 258 600 человек;
  • июль — 265 800 человек;
  • август — 272 400 человек.
Украинцы, которые нашли работу в Германии
Инфографика Новини.LIVE

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, какую зарплату считают хорошей в Германии.

Также в Евростате назвали европейскую страну, в которой находится больше всего украинских беженцев.

Германия работа украинцы беженцы война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:31 Обворовывала аптеки — в Одессе задержали ассистентку фармацевта

13:29 Дешевле нет — в каком супермаркете выгодно покупать сало

13:22 Во Львове судили подрядчика за недостроенное укрытие

13:20 В одной из стран ЕС жилье станет почти недоступным для приезжих

13:19 В ТЦК ответили, может ли полиция осуществлять оповещение граждан

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 Силы обороны ночью нанесли удары по ряду объектов в России

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

13:01 В Армия+ запустили опрос для военных — чего касается

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

12:55 Жители Днепра вспомнили погибших в ракетном ударе — фото

13:31 Обворовывала аптеки — в Одессе задержали ассистентку фармацевта

13:29 Дешевле нет — в каком супермаркете выгодно покупать сало

13:22 Во Львове судили подрядчика за недостроенное укрытие

13:20 В одной из стран ЕС жилье станет почти недоступным для приезжих

13:19 В ТЦК ответили, может ли полиция осуществлять оповещение граждан

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 Силы обороны ночью нанесли удары по ряду объектов в России

13:01 В Армия+ запустили опрос для военных — чего касается

12:55 Жители Днепра вспомнили погибших в ракетном ударе — фото

12:53 Юная одесситка, потерявшая ногу из-за РФ, стала героиней комикса

12:53 В ТЦК ответили, когда имеют право задерживать мужчин на улице

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея