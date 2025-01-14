Кандидат Трампа на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

Піт Хегсет. Фото: NBC News

Кандидат на посаду очільника Пентагону Піт Хегсет заявив, що у разі отримання цієї посади, він забезпечить підтримку зусиль спецпредставника президента Дональда Трампа з питань України та Росії.

Про це він заявив під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил, передає NBC News у вівторок, 14 січня.

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Під час слухань Хегсет підкреслив, що основна ціль Дональда Трампа — стримувати та запобігати війнам, не зважаючи на те, що війни в Європі й на Близькому Сході вже довгий час перебувають в активній фазі.

"Моя робота, якщо мене затвердять міністром оборони, полягає в тому, щоби забезпечити правильний пріоритет активів і стратегію, а також необхідні інструменти", — продовжив Хегсет.

Щодо письмових коментарів стосовно своєї позиції щодо України, то Хегсет ухилився від прямих відповідей щодо подальшої військової допомоги нашій державі. Окрім того, він не відповів на питання щодо подальшої ролі американського військового відомства у цій війні.

"У разі підтвердження я забезпечу, щоби Міністерство оборони відігравало ключову роль у зусиллях всього уряду щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії", — зазначив Хегсет.

Раніше ми писали, що інавгурація новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться вже зовсім скоро. Він офіційно стане 47-м лідером Штатів.

Нагадаємо, після інавгурації Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів Америки.