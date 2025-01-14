Кандидат Трампа на должность главы Пентагона высказался в отношении Украины

Пит Хегсет. Фото: NBC News

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что в случае получения этой должности он обеспечит поддержку усилий спецпредставителя президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России.

Об этом он заявил во время слушаний в Комитете Сената США по Вооруженным силам, передает NBC News во вторник, 14 января.

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Во время слушаний Хегсет подчеркнул, что основная цель Дональда Трампа — сдерживать и предотвращать войны, несмотря на то, что войны в Европе и на Ближнем Востоке уже долгое время находятся в активной фазе.

"Моя работа, если меня утвердят министром обороны, состоит в том, чтобы обеспечить правильный приоритет активов и стратегию, а также необходимые инструменты", — продолжил Хегсет.

Относительно письменных комментариев по своей позиции по Украине, Хегсет уклонился от прямых ответов относительно дальнейшей военной помощи нашему государству. Кроме того, он не ответил на вопрос о дальнейшей роли американского военного ведомства в этой войне.

"В случае подтверждения я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в усилиях всего правительства по поддержке специального представителя президента по Украине и России", — отметил Хегсет.

Ранее мы писали, что инаугурация новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится совсем скоро. Он официально станет 47-м лидером Штатов.

Напомним, после инаугурации Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике Соединенных Штатов Америки.