Зеленский заявил, что Украина готовится к встрече с командой Трампа

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сейчас Украина работает над содержанием и форматом будущей встречи с командой США, которая состоится после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. Правда, о возможных сроках пока речь не идет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Дональдом Туском в среду, 15 января.

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Как отметил Зеленский, Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Украины. Сейчас украинская команда работает над форматом предстоящей встречи с командой нового лидера Америки.

"США являются стратегическим партнером стабильности в мире, по моему мнению. Они крупнейшие доноры Украины в этой борьбе за выживание против российской агрессии. Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины. После инаугурации — наши команды уже работают над содержанием и форматом будущей встречи. Самое главное для нас — мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной", — Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня глава государства Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Это произошло в Варшаве, куда украинский президент прибыл с рабочим визитом.

Уже 20 января состоится инаугурация новоизбранного Президента США Дональда Трампа. Политик уже во второй раз станет лидером страны.