Волинська трагедія — Україна і Польща обмінялися списками місць пошуку та ексгумації жертв

Пам'ятник на кладовищі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Київ та Варшава обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів". Рішення задовольнять польське та українське суспільство.

Про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос в коментарі PAP.

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За словами Наджоса, Україна зацікавлена у позитивних рішеннях щодо цього питання.

"Київ зацікавлений у позитивних рішеннях у цьому питанні. Ми позитивно налаштовані на досягнення хороших рішень, які задовольнять польське та українське суспільство", — додав Наджос.

Нагадаємо, 10 січня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про видачу Україною перших дозволів на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Він висловив подяку міністрам культури обох країн за плідну співпрацю.

Своєю чергою голова МЗС України Андрій Сибіга підкреслив важливість взаєморозуміння та спільної боротьби проти російського імперіалізму. Він зазначив, що кожне розв'язане питання є успіхом у протистоянні агресії, і висловив надію на подальшу реалізацію домовленостей на основі взаємної поваги.