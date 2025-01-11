Волынская трагедия — Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации жертв

Памятник на кладбище. Иллюстративное фото: Depositphotos

Киев и Варшава обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов". Решения удовлетворят польское и украинское общество.

Об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в комментарии PAP.

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Обмен списками жертв Волынской трагедии

По словам Наджоса, Украина заинтересована в положительных решениях по этому вопросу.

"Киев заинтересован в положительных решениях в этом вопросе. Мы позитивно настроены на достижение хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общество", — добавил Наджос.

Напомним, 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о выдаче Украиной первых разрешений на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Он выразил благодарность министрам культуры обеих стран за плодотворное сотрудничество.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул важность взаимопонимания и совместной борьбы против российского империализма. Он отметил, что каждый решенный вопрос является успехом в противостоянии агрессии, и выразил надежду на дальнейшую реализацию договоренностей на основе взаимного уважения.