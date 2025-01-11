Польский президент заявив про видачу перших дозволів на ексгумацію тіл Волинської трагедії

Прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про видачу Україною перших дозволів на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Він висловив подяку міністрам культури обох країн за плідну співпрацю.

Про це Туск написав у соцмережі X.

Читайте також:

Що зазначив польский президент

Допис Дональда Туска. Фото: Скриншот

У своєму дописі голова польского уряду наголосив на важливості співпраці в цьому аспекті та висловив сподівання на подальші позитивні рішення.

"Нарешті прорив. Прийнято рішення про перші ексгумації польських жертв Української повстанської армії. Я дякую міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Ми з нетерпінням чекаємо подальших рішень", — написав Туск у Х.

Реакція МЗС України

Відповідь МЗС України. Фото: скриншот

Своєю чергою голова МЗС України Андрій Сибіга підкреслив важливість взаєморозуміння та спільної боротьби проти російського імперіалізму. Він зазначив, що кожне розв'язане питання є успіхом у протистоянні агресії, і висловив надію на подальшу реалізацію домовленостей на основі взаємної поваги.

Раніше Варшава критикувала українську владу за зволікання у процесі пошуку жертв трагедії.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

А польський депутат Вітольд Туманович хоче заборонити в'їзд в країну українським військовим.