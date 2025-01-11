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Туск зробив заяву про ексгумацію тіл Волинської трагедії

11 січня 2025 00:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Польский президент заявив про видачу перших дозволів на ексгумацію тіл Волинської трагедії
Прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про видачу Україною перших дозволів на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Він висловив подяку міністрам культури обох країн за плідну співпрацю. 

Про це Туск написав у соцмережі X.

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Допис Дональда Туска
Допис Дональда Туска. Фото: Скриншот

У своєму дописі голова польского уряду наголосив на важливості співпраці в цьому аспекті та висловив сподівання на подальші позитивні рішення.

"Нарешті прорив. Прийнято рішення про перші ексгумації польських жертв Української повстанської армії. Я дякую міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Ми з нетерпінням чекаємо подальших рішень", — написав Туск у Х.

Реакція МЗС України

Відповідь Туску від Сибіги
Відповідь МЗС України. Фото: скриншот

Своєю чергою голова МЗС України Андрій Сибіга підкреслив важливість взаєморозуміння та спільної боротьби проти російського імперіалізму. Він зазначив, що кожне розв'язане питання є успіхом у протистоянні агресії, і висловив надію на подальшу реалізацію домовленостей на основі взаємної поваги.

Раніше Варшава критикувала українську владу за зволікання у процесі пошуку жертв трагедії. 

Також ми повідомляли, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

А польський депутат Вітольд Туманович хоче заборонити в'їзд в країну українським військовим.

Польща МЗС Андрій Сибіга Волинська область Дональд Туск

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