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Туск сделал заявление об эксгумации тел Волынской трагедии

11 января 2025 00:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Польский президент заявил о выдаче первых разрешений на эксгумацию тел Волынской трагедии
Премьер Польши Дональд Туск. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о выдаче Украиной первых разрешений на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Он выразил благодарность министрам культуры обеих стран за плодотворное сотрудничество.

Об этом Туск написал в соцсети X.

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Сообщение Дональда Туска
Допись Дональда Туска. Фото: скриншот

В своей заметке глава польского правительства отметил важность сотрудничества в этом аспекте и выразил надежду на дальнейшие положительные решения.

"Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумации польских жертв Украинской повстанческой армии. Я благодарю министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Мы с нетерпением ждем дальнейших решений", — написал Туск в Х.

Реакция МИД Украины

Ответ Туску от Сибиги
Ответ МИД Украины. Фото: Скриншот

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул важность взаимопонимания и совместной борьбы против российского империализма. Он отметил, что каждый решенный вопрос является успехом в противостоянии агрессии, и выразил надежду на дальнейшую реализацию договоренностей на основе взаимного уважения.

Ранее Варшава критиковала украинские власти за промедление в процессе поиска жертв трагедии.

Также мы сообщали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш жестко раскритиковал действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА  к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.

А польский депутат Витольд Туманович хочет запретить въезд в страну украинским военным.

 

Польша МИД Андрей Сибига Волынская область Дональд Туск

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