На польську техніку в Україні прикріпили прапори УПА - у Польщі відреагували

Прапори УПА на бронетранспортерах. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

Відповідний допис Косіняк-Камиш оприлюднив в X.

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"Прапори УПА на бронетранспортерах "Росомаха", які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися", — написав він.

Косіняк-Камиш зазначив, що доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання.

Скриншот допису Косіняк-Камиша

За даними канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, було передано 100 таких бронетранспортерів Україні.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими.