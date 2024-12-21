На польську техніку в Україні прикріпили прапори УПА - у Польщі відреагували

У Польщі розкритикували прапори УПА на переданій Україні техніці
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.
Відповідний допис Косіняк-Камиш оприлюднив в X.
🇵🇱🇺🇦— WarNewsPL (@WarNewsPL1) December 20, 2024
❗️Banderowskie flagi na dostarczonych Ukraińcom przez Polskę KTO Rosomak…
@MON_GOV_PL @MSZ_RP prosimy o interwencję. pic.twitter.com/rCJaUlkF6H
Прапори УПА на польській техніці
"Прапори УПА на бронетранспортерах "Росомаха", які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися", — написав він.
Косіняк-Камиш зазначив, що доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання.
За даними канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, було передано 100 таких бронетранспортерів Україні.
Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.
А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими.
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