На польскую технику в Украине прикрепили флаги УПА – в Польше отреагировали

Флаги УПА на бронетранспортерах. Фото: скриншот с видео

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подверг жесткой критике действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.

Соответствующее сообщение Косиняк-Камыш обнародовал в X.

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"Флаги УПА на бронетранспортерах "Росомаха", поставляемые Польшей украинской армии, являются провокацией, которая не должна состояться", — написал он.

Косиняк-Камыш отметил, что поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этого вопроса.

Скриншот поста Косиняк-Камиша

По данным канцелярии президента Польши Анджея Дуды было передано 100 таких бронетранспортеров Украине.

Напомним, Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работу по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.