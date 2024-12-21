На польскую технику в Украине прикрепили флаги УПА – в Польше отреагировали

В Польше раскритиковали флаги УПА на переданной Украине технике
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подверг жесткой критике действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.
Соответствующее сообщение Косиняк-Камыш обнародовал в X.
🇵🇱🇺🇦— WarNewsPL (@WarNewsPL1) December 20, 2024
❗️Banderowskie flagi на dostarczonych Ukraińcom przez Polski KTO Rosomak…
@MON_GOV_PL @MSZ_RP prosimy o interwencję. pic.twitter.com/rCJaUlkF6H
Флаги УПА на польской технике
"Флаги УПА на бронетранспортерах "Росомаха", поставляемые Польшей украинской армии, являются провокацией, которая не должна состояться", — написал он.
Косиняк-Камыш отметил, что поручил срочно связаться с украинским атташе в Варшаве для выяснения этого вопроса.
По данным канцелярии президента Польши Анджея Дуды было передано 100 таких бронетранспортеров Украине.
Напомним, Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работу по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии.
А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой.
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