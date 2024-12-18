У Польщі розгорілася пожежа у центрі ядерних досліджень

Пожежа в дослідницькому центрі. Фото: скриншот з відео

У польському місті Отвоцьк у середу, 18 грудня, сталася пожежа у Національному центрі ядерних досліджень. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це пише RMF24.

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Strażacy zgasili pożar w laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dwie osoby poszkodowane, przekazane ratownikom. Pożar w znaczonej odległości od reaktora Maria.#NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 — Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024

Пожежа в центрі ядерних досліджень

У приміщенні Національного центру ядерних досліджень стався вибух газу, внаслідок якого розгорілася пожежа та постраждали дві особи.

У матеріалі йдеться, що наразі на об'єкті відсутня радіаційна загроза, оскільки вогонь спалахнув на значній відстані від дослідницького ректора MARIA.

RMF FM пише, що газ вибухнув у лабораторії, орендованій сторонньою компанією. Для ліквідації наслідків вибуху та гасіння пожежі було залучено 40 рятувальників.

Відомо, що Національний центр ядерних досліджень є одним з найбільших науково-дослідних інститутів Польщі, в розпорядженні якого знаходиться єдиний в країні дослідницький ядерний реактор.

Нагадаємо, 15 грудня у Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Лейпцизькій.

А в американському місті Малібу сталася сильна пожежа, яка протягом чотирьох днів винищила цілі гектари. Було евакуйовано понад 600 мешканців.