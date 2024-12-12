У Малібу вирує масштабна пожежа — людей масово евакуюють

У Малібу вирує нищівна пожежа, тисячі людей евакуювали — фото
У Малібу триває боротьба рятувальників із сильною пожежею, яка вже четвертий день поспіль винищує цілі гектари та випалює домівки. Внаслідок стрімкого поширення вогню там евакуювали понад 6 тисяч мешканців.
Про це повідомляє Reuters.
Пожежа в Малібу
Рятувальники розповіли, що в Малібу змінилися погодні умови, завдяки яким вдалося хоча б частково локалізувати вогонь.
Лісова пожежа розпочалася понеділок і охопила понад 1 620 гектарів, змусивши 6 300 мешканців залишити свої домівки. Наразі там закрито школи та підприємства.
У боротьбі з вогнем, який вже прозвали "Франклін", задіяно близько 2 000 пожежників. Пожежа вже знищила дев’ять будівель і пошкодила шість інших. До вечора середи, 11 грудня, вдалося локалізувати лише 7% загоряння.
Рельєф місцевості сильно ускладнює роботу пожежників і обмежує доступ до багатьох ділянок пожежі. Помічник начальника пожежної охорони заявив, що для повного локалізування знадобиться кілька днів.
Тим часом у Малібу чиновники скасували попередження про надзвичайну небезпеку, яке діяло раніше.
На щастя, повідомлень про жертви чи постраждалих наразі немає. Причини пожежі все ще встановлюються.
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